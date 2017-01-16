В.Гройсман заверил Дж.Байдена в дальнейшем внедрении реформ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил вице-президента США Джозефа Байдена в том, что Украина продолжит вводить реформы. Об этом он сказал во время встречи с вице-президентом США Дж.Байденом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Я хочу заверить Вас в том, что мое правительство и я лично как Премьер-министр не собираемся останавливаться на пути проведения изменений внутри страны. Мы и дальше будем идти по пути реформ, которые принесут мир, стабильность и спокойствие в нашем государстве. Мы будем делать все для того, чтобы Украина состоялась, чтобы усилия, которые прилагались и прилагаются, привели нас к успеху. Я точно знаю, что изменения, которые мы делаем, будут лучшим вкладом в успех нашей страны", - подчеркнул Премьер-министр.
В.Гройсман подчеркнул, что правительство на 100% предано изменениям в нашей стране и продолжит делать все для того, чтобы в том числе и вклад вице-президента Дж.Байдена имел успех.
Премьер-министр поблагодарил за твердую и неизменную позицию США и личное лидерство Джозефа Байдена в деле мобилизации международной помощи и поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.