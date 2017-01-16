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В.Гройсман запевнив Дж.Байдена у подальшому запровадженні реформ в Україні

В.Гройсман запевнив Дж.Байдена у подальшому запровадженні реформ в Україні

Київ • УНН

 • 5469 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив віце-президента США Джозефа Байдена у тому, що Україна продовжить запроваджувати реформи. Про це він сказав під час зустрічі з віце-президентом США Дж.Байденом, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

“Я хочу запевнити Вас у тому, що мій Уряд і я особисто як Прем’єр-міністр не збираємося зупинятися на шляху проведення змін усередині країни. Ми і далі будемо йти шляхом реформ, які принесуть мир, стабільність і спокій у нашу державу. Ми будемо робити все для того, щоб Україна відбулася, щоб зусилля, які докладалися та докладаються, привели нас до успіху. Я точно знаю, що зміни, які ми робимо, будуть найкращим внеском в успіх нашої країни”, — підкреслив Прем’єр-міністр.

В.Гройсман наголосив, що уряд на 100% відданий змінам у нашій країні і продовжить все робити для того, щоб зокрема і внесок віце-президента Дж.Байдена мав успіх.

Прем’єр-міністр подякував за тверду та незмінну позицію США та особисте лідерство Джозефа Байдена у справі мобілізації міжнародної допомоги та підтримки територіальної цілісності і суверенітету України.

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