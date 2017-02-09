В.Гройсман призвал сформировать "План Маршалла" для Украины

Глава Правительства отметил, что в 2014 году Европейский Союз и доноры предложили Украине "Маршал-план". В феврале 2015 года планировалась большая донорская конференция и велась подготовка плана восстановления для Украины.

Как тогдашний вице-премьер-министр В.Гройсман совместно с европейскими коллегами разработали пошаговый план восстановления Украины. Он не был воплощен, потому что запланированная конференция не состоялась и не были приняты ожидаемые решения.

"Я считаю, что к этому вопросу надо вернуться. Если есть вопросы, чем Украине могут помочь дружеские мировые, европейские партнеры, - это четкий план восстановления Украины. Это" План Маршалла ", который мы можем создать совместно, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить сектора, которые сегодня поражены ", - подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что сегодняшней задачей правительства является создание профессиональной системы управления государством .