В.Гройсман призвал сформировать "План Маршалла" для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым совместно с мировыми партнерами сформировать план восстановления для Украины, что позволит ускорить необходимые изменения. Об этом он заявил во время Конференции высокого уровня "Поощрение и направление: Перезагрузка украинских реформ" в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Глава Правительства отметил, что в 2014 году Европейский Союз и доноры предложили Украине "Маршал-план". В феврале 2015 года планировалась большая донорская конференция и велась подготовка плана восстановления для Украины.
Как тогдашний вице-премьер-министр В.Гройсман совместно с европейскими коллегами разработали пошаговый план восстановления Украины. Он не был воплощен, потому что запланированная конференция не состоялась и не были приняты ожидаемые решения.
"Я считаю, что к этому вопросу надо вернуться. Если есть вопросы, чем Украине могут помочь дружеские мировые, европейские партнеры, - это четкий план восстановления Украины. Это" План Маршалла ", который мы можем создать совместно, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить сектора, которые сегодня поражены ", - подчеркнул В.Гройсман.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что сегодняшней задачей правительства является создание профессиональной системы управления государством .