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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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В.Гройсман призвал сформировать "План Маршалла" для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым совместно с мировыми партнерами сформировать план восстановления для Украины, что позволит ускорить необходимые изменения. Об этом он заявил во время Конференции высокого уровня "Поощрение и направление: Перезагрузка украинских реформ" в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

В.Гройсман призвал сформировать "План Маршалла" для Украины

Глава Правительства отметил, что в 2014 году Европейский Союз и доноры предложили Украине "Маршал-план". В феврале 2015 года планировалась большая донорская конференция и велась подготовка плана восстановления для Украины.

Как тогдашний вице-премьер-министр В.Гройсман совместно с европейскими коллегами разработали пошаговый план восстановления Украины. Он не был воплощен, потому что запланированная конференция не состоялась и не были приняты ожидаемые решения.

"Я считаю, что к этому вопросу надо вернуться. Если есть вопросы, чем Украине могут помочь дружеские мировые, европейские партнеры, - это четкий план восстановления Украины. Это" План Маршалла ", который мы можем создать совместно, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить сектора, которые сегодня поражены ", - подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что сегодняшней задачей правительства является создание профессиональной системы управления государством .

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