В.Гройсман закликав сформувати "План Маршала" для України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за необхідне спільно з світовими партнерами сформувати план відновлення для України, що дозволить пришвидшити необхідні зміни. Про це він заявив під час Конференції високого рівня “Заохочення та скерування: Перезавантаження українських реформ” у Брюсселі, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
Глава Уряду зазначив, що у 2014 році Європейський Союз і донори запропонували Україні "Маршал-план". У лютому 2015 року планувалася велика донорська конференція і велася підготовка плану відновлення для України.
Як тодішній віце-прем’єр-міністр В.Гройсман спільно з європейськими колегами розробили покроковий план відновлення України. Він не був втілений, тому що запланована конференція не відбулася і не були прийняті очікувані рішення.
"Я вважаю, що до цього питання треба повернутися. Якщо є запитання, чим Україні можуть допомогти дружні світові, європейські партнери, - це чіткий план відновлення України. Це "План Маршалла", який ми можемо створити спільно, щоб спільними зусиллями пришвидшити трансформацію, зміни, відновити сектори, які є сьогодні враженими", - наголосив В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що сьогоднішнім завдання уряду є створення професійної системи управління державою.