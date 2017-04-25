В.Гройсман призвал правоохранителей обеспечить безопасность на Евровидении

"У нас есть событие, которое состоится в мае, - это Евровидение, (к которому - ред.) должны быть готовы. Знаю, что ведется большая подготовительная работа, но нам надо очень серьезно работать над тем, чтобы все меры безопасности были на должном уровне. В принципе, мы готовы", - отметил глава правительства.

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Напомним, правопорядок во время проведения песенного конкурса "Евровидение" в Киеве в мае будут обеспечивать 16 тыс. работников различных ведомств в структуре Министерства внутренних дел.