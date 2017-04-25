В.Гройсман закликав правоохоронців подбати про безпеку на Євробаченні

"У нас є подія, яка відбувається, у травні – це Євробачення, (до якої – ред.) маємо бути готовими. Знаю, що ведеться велика підготовча робота, але нам треба дуже серйозно працювати над тим, щоб усі заходи безпеки були на належному рівні. В принципі, ми готові", - зазначив глава уряду.

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Нагадаємо, правопорядок під час проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві в травні забезпечуватимуть 16 тис. працівників різних відомств у структурі Міністерства внутрішніх справ.