В.Гройсман: за два года местные бюджеты выросли на 100 млрд грн

“С 2014-го по 2016 год местные бюджеты выросли на 100 млрд грн. Это колоссальный ресурс, а если говорить о 2016-ом (по сравнению — ред.) к 2015 году — 50 млрд грн. Это колоссальный ресурс, которого никогда не было в местных бюджетах и которые не могли позволить себе делать модернизацию, развитие и так далее”, — сказал В.Гройсман.

Напомним, вице-премьер Г.Зубко подчеркнул, что реформа ДФС должна учесть интересы местного самоуправления.