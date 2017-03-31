В.Гройсман: за два роки місцеві бюджети зросли на 100 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. З 2014-го по 2016 рік місцеві бюджети зросли на 100 млрд грн. Про це на зустрічі "Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання" у п'ятницю повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"З 2014 по 2016 рік місцеві бюджети зросли на 100 млрд грн. Це колосальний ресурс, а якщо говорити про 2016 рік (у порівнянні - ред.) до 2015 року – 50 млрд грн. Це колосальний ресурс, який ніколи не мали місцеві бюджети і не могли дозволити собі робити модернізацію, розвиток і так далі", - сказав В.Гройсман.
Нагадаємо, віце-прем'єр Г.Зубко наголосив, що реформа ДФС має врахувати інтереси місцевого самоврядування.