В.Гройсман: за два роки місцеві бюджети зросли на 100 млрд грн

"З 2014 по 2016 рік місцеві бюджети зросли на 100 млрд грн. Це колосальний ресурс, а якщо говорити про 2016 рік (у порівнянні - ред.) до 2015 року – 50 млрд грн. Це колосальний ресурс, який ніколи не мали місцеві бюджети і не могли дозволити собі робити модернізацію, розвиток і так далі", - сказав В.Гройсман.

Нагадаємо, віце-прем'єр Г.Зубко наголосив, що реформа ДФС має врахувати інтереси місцевого самоврядування.