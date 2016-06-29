В.Гройсман выразил сожаление по поводу терактов в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман выразил соболезнования близким жертв терактов в аэропорту Стамбула в Турции. Об этом глава украинского правительства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в результате террористических актов в аэропорту Стамбула. Терроризм не имеет никакого оправдания! Турция, Украина с Тобой!" - Написал В.Гройсман.
Напомним, в Стамбуле погибла гражданка Украины 1960 года рождения.
По данным премьер-министра Турции Б.Йилдирима, жертвами теракта стали 36 человек.