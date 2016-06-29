В.Гройсман висловив співчуття з приводу терактів у Туреччині

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 24233 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 20080 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 29483 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 42762 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 48828 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 73525 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 83253 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148390 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 207993 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194161 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 25100 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 21623 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 22639 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 25522 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 27713 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 24236 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 28858 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 42778 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 501968 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 334255 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 5884 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 7812 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 130794 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 189933 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 132277 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

В.Гройсман висловив співчуття з приводу терактів у Туреччині

В.Гройсман висловив співчуття з приводу терактів у Туреччині

Київ • УНН

 • 8542 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив співчуття близьким жертв терактів в аеропорту Стамбула у Туреччині. Про це очільник українського уряду написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих та постраждалих внаслідок терористичних актів в аеропорту Стамбула. Тероризм не має жодного виправдання! Туреччино, Україна з Тобою!" - написав В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, у Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розташованої поряд з аеропортом.

Нагадаємо, внаслідок терактів у Стамбулі загинула громадянка України 1960 року народження.

За даними прем’єр-міністра Туреччини Б.Йилдирима, жертвами терактів стали 36 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73