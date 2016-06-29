В.Гройсман висловив співчуття з приводу терактів у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив співчуття близьким жертв терактів в аеропорту Стамбула у Туреччині. Про це очільник українського уряду написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих та постраждалих внаслідок терористичних актів в аеропорту Стамбула. Тероризм не має жодного виправдання! Туреччино, Україна з Тобою!" - написав В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, у Стамбулі в аеропорту сталося два вибухи. Також вибух прогримів біля станції метро, розташованої поряд з аеропортом.
Нагадаємо, внаслідок терактів у Стамбулі загинула громадянка України 1960 року народження.
За даними прем’єр-міністра Туреччини Б.Йилдирима, жертвами терактів стали 36 осіб.