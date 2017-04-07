В.Гройсман выразил соболезнования семьям жертв теракта в Стокгольме

"Ужасные новости из Швеции. В Стокгольме пострадали ни в чем не повинные люди. По предварительным оценкам шведских властей - вероятно речь идет о террористическом акте. Мы хорошо знаем, что такое терроризм - каждый день боремся с терроризмом на Востоке Украины. Сочувствуем Швеции, семьям жертв и пострадавших", - написал В.Гройсман.

Напомним, сегодня грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, есть погибшие и раненые.

Как сообщал УНН, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен квалифицировал нападение в Стокгольме как теракт.