В.Гройсман выразил соболезнования семьям жертв теракта в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших от теракта в Стокгольме. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ужасные новости из Швеции. В Стокгольме пострадали ни в чем не повинные люди. По предварительным оценкам шведских властей - вероятно речь идет о террористическом акте. Мы хорошо знаем, что такое терроризм - каждый день боремся с терроризмом на Востоке Украины. Сочувствуем Швеции, семьям жертв и пострадавших", - написал В.Гройсман.
Напомним, сегодня грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, есть погибшие и раненые.
Как сообщал УНН, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен квалифицировал нападение в Стокгольме как теракт.