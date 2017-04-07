В.Гройсман висловив співчуття родинам жертв теракту в Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив співчуття родинам жертв і постраждалих від теракту в Стокгольмі. Про це він повідомив на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
“Жахливі новини зі Швеції. В Стокгольмі постраждали ні в чому не винні люди. За попередніми оцінками шведської влади — ймовірно йдеться про терористичний акт. Ми добре знаємо що таке тероризм — кожен день боремося з тероризмом на Сході України. Співчуваємо Швеції, родинам жертв і постраждалих”, — написав В.Гройсман.
Нагадаємо, сьогодні вантажівка в’їхала в натовп людей в центрі Стокгольму, є загиблі та поранені.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен кваліфікував напад у Стокгольмі як теракт.