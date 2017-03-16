В.Гройсман: в правительстве работают над возможными изменениями системы приватизации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Правительству нужно значительно улучшить систему корпоративного управления, соответствующая рабочая группа работает над двумя направлениями - улучшение механизмов или изменение системы приватизации в Украине. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг во время ежегодной инвестиционной конференции, передает корреспондент УНН.
"Фактически за этих 3-4 месяца мы наработали пакет необходимых изменений, которые улучшат корпоративное управление, но в этом вопросе это очень много вопросов, которые нам нужно сделать, изучить и решить. Сейчас работает созданная рабочая группа, которая работает по двум направлениям - это улучшение механизмов, или изменение системы приватизации в Украине", - отметил он.
В.Гройсман отметил, что приватизация - это вопрос "номер один" на сегодня.
"Более 3,5 тысячи государственных предприятий. Никто не может управлять 3,5 тысячами предприятий. Так же и государство. Государство является неэффективным собственником, который не может дать качественное управление на большинстве этих предприятий", - сказал глава правительства.
Он добавил, что честный бизнес совершенно открыто должен принимать участие в приватизации, получать возможности для инвестирования и развития этих предприятий.
Напомним, В.Гройсман заявил, что правительство ликвидирует неэффективные таможни.