В.Гройсман: в правительстве работают над возможными изменениями системы приватизации в Украине

"Фактически за этих 3-4 месяца мы наработали пакет необходимых изменений, которые улучшат корпоративное управление, но в этом вопросе это очень много вопросов, которые нам нужно сделать, изучить и решить. Сейчас работает созданная рабочая группа, которая работает по двум направлениям - это улучшение механизмов, или изменение системы приватизации в Украине", - отметил он.

В.Гройсман отметил, что приватизация - это вопрос "номер один" на сегодня.

"Более 3,5 тысячи государственных предприятий. Никто не может управлять 3,5 тысячами предприятий. Так же и государство. Государство является неэффективным собственником, который не может дать качественное управление на большинстве этих предприятий", - сказал глава правительства.

Он добавил, что честный бизнес совершенно открыто должен принимать участие в приватизации, получать возможности для инвестирования и развития этих предприятий.

Напомним, В.Гройсман заявил, что правительство ликвидирует неэффективные таможни.