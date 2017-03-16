В.Гройсман: в уряді працюють над можливими змінами системи приватизації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряду потрібно значно покращити систему корпоративного управління, відповідна робоча група працює над двома напрямками - покращення механізмів або зміна системи приватизації в Україні. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер під час щорічної інвестиційної конференції, передає кореспондент УНН.
"Фактично за цих 3-4 місяці ми напрацювали пакет необхідних змін, які покращать корпоративне управління, але у цьому питанні це є дуже багато питань, які нам потрібно зробити, вивчити і вирішити. Зараз працює створена робоча група, яка працює по двох напрямках - це покращення механізмів, або зміна системи приватизації в Україні”, - зазначив він.
В.Гройсман зауважив, що приватизація - це питання "номер один" на сьогодні.
"Більше 3,5 тисячі державних підприємств. Ніхто не може управляти 3,5 тисячами підприємств. Так само і держава. Держава є неефективним власником, який не може дати якісне управління на більшості цих підприємств", - сказав очільник уряду.
Він додав, що чесний бізнес абсолютно відкрито має брати участь у приватизації, отримувати можливості для інвестування і розвитку цих підприємств.
Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що уряд ліквідує неефективні митниці.