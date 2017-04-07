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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114643 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173241 просмотра

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11 марта, 14:39 • 127113 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123211 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116108 просмотра

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В.Гройсман: повышение пенсионного возраста не предусматривается реформой

В.Гройсман: повышение пенсионного возраста не предусматривается реформой

Киев  •  УНН

 • 11697 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает увеличения пенсионного возраста, а предусматривает другие меры для выстраивания справедливой и бездефицитной пенсионной системы. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Я со всей ответственностью заявляю, что после того, как правительство внесет вариант пенсионной реформы, который, подчеркиваю, не предусматривает повышение пенсионного возраста, а предусматривает другие меры, которые позволят построить справедливую и бездефицитную систему, правительство проведет перерасчет пенсий для украинских граждан, достаточно существенный", - сказал В.Гройсман.

Он также отметил, что меморандум с МВФ предусматривал повышение пенсионного возраста. В то же время в правительстве уверяют, что договорились с МВФ об отсрочке повышения пенсионного возраста.

Как сообщал УНН, В.Гройсман назвал пять необходимых реформ для улучшения жизни людей.

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