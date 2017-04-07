В.Гройсман: повышение пенсионного возраста не предусматривается реформой

"Я со всей ответственностью заявляю, что после того, как правительство внесет вариант пенсионной реформы, который, подчеркиваю, не предусматривает повышение пенсионного возраста, а предусматривает другие меры, которые позволят построить справедливую и бездефицитную систему, правительство проведет перерасчет пенсий для украинских граждан, достаточно существенный", - сказал В.Гройсман.

Он также отметил, что меморандум с МВФ предусматривал повышение пенсионного возраста. В то же время в правительстве уверяют, что договорились с МВФ об отсрочке повышения пенсионного возраста.

Как сообщал УНН, В.Гройсман назвал пять необходимых реформ для улучшения жизни людей.