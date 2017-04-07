В.Гройсман: підвищення пенсійного віку не передбачається реформою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає збільшення пенсійного віку, а передбачає інші заходи для вибудовування справедливої і бездефіцитної пенсійної системи. Про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Я з усією відповідальністю заявляю, що після того, як уряд внесе варіант пенсійної реформи, який, підкреслюю, не передбачає підвищення пенсійного віку, а передбачає інші заходи, які дозволять побудувати справедливу та бездефіцитну систему, уряд проведе перерахунок пенсій для українських громадян, досить істотний”, — сказав В.Гройсман.
Він також зауважив, що меморандум з МВФ передбачав підвищення пенсійного віку. В той же час в уряді запевняють, що домовилися з МВФ про відстрочення підвищення пенсійного віку.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман назвав п'ять необхідних реформ для покращення життя людей.