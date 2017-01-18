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В.Гройсман надеется на сотрудничество с новым президентом Европарламента

В.Гройсман надеется на сотрудничество с новым президентом Европарламента

Киев • УНН

 • 6179 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил с избранием на должность президента Европейского парламента Антонио Таяни и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Европарламентом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Искренне поздравляю Антонио Таяни с избранием на должность Президента Европейского парламента. Убежден, что сотрудничество с Европарламентом в полной мере отвечает интересам как Украины, так и ЕС! Продолжаем работать и тесно взаимодействовать", - написал В.Гройсман.

Напомним, евродепутаты 17 января выбирали нового президента Европейского парламента, чтобы заменить Мартина Шульца, который уходит в отставку после пяти лет пребывания в должности.

Как сообщал УНН, президентом Европейского парламента был избран в четвертом туре голосования Антонио Таяни.

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