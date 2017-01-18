В.Гройсман сподівається на співпрацю з новим президентом Європарламенту

“Щиро вітаю Антоніо Таяні з обранням на посаду Президента Європейського Парламенту. Переконаний, що співпраця з Європарламентом в повній мірі відповідає інтересам як України, так і ЄС! Продовжуємо працювати та тісно взаємодіяти”, — написав В.Гройсман.

Нагадаємо, євродепутати 17 січня обирали нового президента Європейського парламенту, щоб замінити Мартіна Шульца, який йде у відставку після п’яти років перебування на посаді.

Як повідомляв УНН, президентом Європейського парламенту було обрано у четвертому турі голосування Антоніо Таяні.