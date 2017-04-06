В.Гройсман надеется на предоставление сегодня Украине "безвиза"

"Мы надеемся на положительное решение сегодня от ЕП по внедрению безвизового режима и надеемся, что уже летом украинцы смогут воспользоваться этим правом", - сказал он.

Напомним, Европейский парламент собирается 6 апреля голосовать по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза Украинский.