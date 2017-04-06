В.Гройсман надеется на предоставление сегодня Украине "безвиза"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что Европарламент сегодня примет положительное решение о предоставлении права на безвизовые поездки в страны ЕС для граждан Украины. Об этом он сообщил во время встречи с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратасом, премьер-министром Латвийской Республики Марисом Кучинскисом и премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквярнялисом, передает корреспондент УНН.
"Мы надеемся на положительное решение сегодня от ЕП по внедрению безвизового режима и надеемся, что уже летом украинцы смогут воспользоваться этим правом", - сказал он.
Напомним, Европейский парламент собирается 6 апреля голосовать по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза Украинский.