В.Гройсман сподівається на надання сьогодні Україні "безвізу"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сподівається, що Європарламент сьогодні прийме позитивне рішення щодо надання права на безвізові поїздки до країн ЄС для громадян України. Про це він повідомив під час зустрічі з прем’єр-міністром Естонської Республіки Юрі Ратасом, прем’єр-міністром Латвійської Республіки Марісом Кучінскісом та прем’єр-міністром Литовської Республіки Саулюсом Сквярнялісом, передає кореспондент УНН.
"Ми надіємося на позитивне рішення сьогодні від ЄП щодо впровадження безвізового режиу і надіємося, що вже влітку українці зможуть скористуватись цим правом", - сказав він.
Нагадаємо, Європейський парламент збирається 6 квітня голосувати щодо питання про надання права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу українцям.