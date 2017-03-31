В.Гройсман рассчитывает, что ВР вернется к изменениям в Конституцию по децентрализации

"По Конституции. Я такого же мнения, как и вы. Надо было ее завершать. Нас пугают с вами какими-то глупостями, к сожалению, и эти глупости нас очень огорчают и, наверное, дестабилизируют ситуацию внутри страны. Был нормальный конституционный процесс, абсолютно нормальная Конституция. И фактически нам нужно создать на уровне областей исполнительные органы власти, которые избираются людьми, это власть непосредственно на местах на уровне областей, и, конечно, контрольные функции префектов. Сейчас этот процесс пока не в активной фазе, но я глубоко убежден в том, что наступит день, когда мы это изменение проведем и когда мы сможем до уровня областей провести реальное местное самоуправление ", - сказал В.Гройсман, отвечая на реплику одного из журналистов о том, что будет очень трудно набрать необходимое количество голосов в ВР, а "без конституционных изменений мы не увидим префектов и очевидно реформа будет незавершенной".

В то же время Премьер подчеркнул, что "и без конституционных изменений нам удалось на базовом уровне построить качественную модель достаточно успешной системы местного самоуправления".

В.Гройсман считает, что реформа не была остановлена. "Ми не остановили реформу, мы ее продолжаем и результаты будут очевидными и дальше", - сказал глава правительства.

Напомним, В.Гройсман сообщил, что расходы на теробщин в 2017 году составляют 1,5 млрд грн.