В.Гройсман розраховує, що ВР повернеться до змін у Конституцію щодо децентралізації

“По Конституції. Я такої ж думки, як і ви. Треба було її завершувати. Нас лякають з вами якимись нісенітницями, на превеликий жаль, і ці нісенітниці нас дуже засмучують і, напевне, дестабілізують ситуацію всередині країни. Був нормальний конституційний процес, абсолютно нормальна Конституція. І фактично нам потрібно утворити на рівні областей виконавчі органи влади, яка обирається людьми, це влада безпосередньо на місцях на рівні областей, і, звісно, контрольні функції префектів. Зараз цей процес поки що не в активній фазі, але я глибоко переконаний в тому, що настане день, коли ми цю зміну проведемо і коли ми зможемо до рівня областей провести реальне місцеве самоврядування”, — сказав В.Гройсман, відповідаючи на репліку одного з журналістів про те, що буде дуже важко набрати необхідну кількість голосів у ВР, а "без конституційних змін ми не побачимо префектів і очевидно реформа буде незавершеною".

У той же час Прем’єр підкреслив, що “і без конституційних змін нам вдалося на базовому рівні побудувати якісну модель достатньо успішної системи місцевого самоврядування”.

В.Гройсман вважає, що реформа не була зупинена. “Мі не зупинили реформу, ми її проваджуємо і результати будуть очевидними і далі”, — сказав голова уряду.

Нагадаємо, В.Гройсман повідомив, що видатки на тергромади у 2017 році становлять 1,5 млрд грн.