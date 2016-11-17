В.Гройсман рассказал, что необходимо изменить в системе здравоохранения

"Нам нужно подготовить и ввести систему страховой медицины. Это не для кого не секрет, но мы постоянно ходим по кругу и никак не можем выйти на те эффективные решения, которые бы позволили обеспечить нам качественное финансирование и контроль за медицинскими услугами... Средства , которые мы тратим на медицинскую услугу, должны ходить именно за тем, кто получает эту услугу", - сказал В.Гройсман.

Кроме того, он отметил, что необходимо предпринять шаги по объективной оценке труда врачей, медперсонала.

Среди основных положений новой модели страхования медицины - создание Национальной службы здоровья, пакет гарантированно оплаченных услуг и отказ от привязки пациента к месту жительства.