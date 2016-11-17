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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В.Гройсман розповів, що необхідно змінити в системі охорони здоров'я

В.Гройсман розповів, що необхідно змінити в системі охорони здоров'я

Київ • УНН

 • 12211 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про основні зміни, які необхідно запровадити в системі охорони здоров'я. Про це вінмо заявив під час міжвідомчого форуму щодо реформи медицини, передає кореспондент УНН.

"Нам потрібно підготувати і запровадити систему страхової медицини. Це не для кого не секрет, але ми постійно ходимо по колу і ніяк не можемо прийти на ті ефективні рішення, які б дали можливість забезпечити нам якісне фінансування і контроль за медичними послугами... Кошти, які ми витрачаємо на медичну послугу, повинні ходити саме за тим, хто отримує цю послугу", - сказав В.Гройсман.

Крім того, він зазначив, що необхідно зробити кроки щодо об'єктивної оцінки праці лікарів, медперсоналу.

Серед основних положень нової моделі страхування медицини - створення Національної служби здоров'я, пакет гарантовано оплачених послуг і відмова від прив'язки пацієнта до місця проживання.

Українські Національні Новини

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