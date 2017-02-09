В.Гройсман начал визит в Брюссель

Программой визита запланированы встречи главы правительства Украины с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.

"Во время переговоров с руководством ЕС предусмотрено обсуждение хода реализации ключевых реформ в Украине, либерализации визового режима между Украиной и ЕС, актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества и имплементации ПВ ЗСТ. Среди тем встреч также ситуация на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время пребывания в Брюсселе Премьер-министр примет участие в конференции "Поощрение и направление: перезагрузка украинских реформ", организованной Центром европейских исследований В.Мартенса.

На мероприятии, как сообщается, представят прогресс Украины в реализации ключевых экономических и политических реформ, а также приоритеты правительства на ближайшую перспективу в продвижении реформ.