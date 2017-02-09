В.Гройсман розпочав візит до Брюсселя
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер прибув з робочим візитом до Брюсселя, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
Програмою візиту заплановані зустрічі глави уряду України з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
"Під час переговорів з керівництвом ЄС передбачено обговорення ходу реалізації ключових реформ в Україні, лібералізації візового режиму між Україною та ЄС, актуальних питань торговельно-економічного співробітництва й імплементації ПВ ЗВТ. Серед тем зустрічей також ситуація на сході України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час перебування в Брюсселі Прем’єр-міністр візьме участь у конференції "Заохочення та скерування: перезавантаження українських реформ", організованої Центром європейських досліджень В.Мартенса.
На заході, як повідомляється, представлять прогрес України в реалізації ключових економічних і політичних реформ, а також пріоритети уряду на найближчу перспективу у просуванні реформ.