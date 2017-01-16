В.Гройсман поприветствовал продление санкций со стороны США в отношении России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поприветствовал продление санкций против политиков и компаний из Российской Федерации со стороны США. Об этом он сказал во время встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Владимир Гройсман высоко оценил санкционную политику США в отношении Российской Федерации и поздравил недавнее продление санкций против политиков и компаний из России. Санкции должны оставаться в силе до момента полной имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, включая Крым", - говорится в сообщении пресс-службы КМУ.
Премьер-министр поблагодарил за твердую и неизменную позицию США и личное лидерство Джо Байдена в деле мобилизации международной помощи и поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Ваша личная роль, особенно в последние годы борьбы за нашу независимость является чрезвычайно важной для нашей страны во всех сферах. Я хочу поблагодарить за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в Вашем сердце. Я знаю, что через 4 дня Ваше внимание к нашему государству не будет меньше, чем было до сих пор", - цитирует слова главы правительства пресс-служба.
Он отметил усилия Администрации Президента Барака Обамы, направленные на противодействие российской агрессии, на оказание помощи Украине - военного вооружения нелетального характера, проведение тренировок украинских военных, медицинской помощи раненым и экспертной помощи на проведение внутренних реформ.