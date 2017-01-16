В.Гройсман привітав продовження санкцій з боку США щодо Росії

“Володимир Гройсман високо оцінив санкційну політику США щодо Російської Федерації та привітав нещодавнє продовження санкцій проти політиків та компаній із Росії. Санкції повинні залишатися в силі до моменту повної імплементації Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включаючи Крим”, — йдеться у повідомленні прес-служби КМУ.

Прем’єр-міністр подякував за тверду та незмінну позицію США та особисте лідерство Джо Байдена у справі мобілізації міжнародної допомоги та підтримки територіальної цілісності і суверенітету України.

“Ваша особиста роль, особливо за останні роки виборювання нашої незалежності, є надзвичайно важливою для нашої країни у всіх сферах. Я хочу подякувати за віру в Україну, за те, що Україна була і залишається у Вашому серці. Я знаю, що через 4 дні Ваша увага до нашої держави не буде меншою, ніж була досі”, — цитує слова голови уряду прес-служба.

Він відзначив зусилля Адміністрації Президента Барака Обами, спрямовані на протидію російській агресії, на надання допомоги Україні — військового озброєння нелетального характеру, проведення тренувань українських військових, медичної допомоги пораненим та експертної допомоги на проведення внутрішніх реформ.