В.Гройсман прибыл в район ЧС на складе с боеприпасами в Харьковской области

"Премьер-министр прибыл в Харьковскую область и направляется в г. Балаклея, где на территории военного склада произошли взрывы боеприпасов", - написал Д.Столярчук.

Также он сообщил, что по дороге в Харьковскую область Премьер провел оперативное совещание по сложившейся ситуации.

"Владимир Гройсман прибыл в г. Балаклея. Направляется к месту заседания оперативного штаба", - добавил Д.Столярчук.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Эвакуированы более 19 тыс. человек.

Балаклея отключена от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧС на складах боеприпасов открыты два уголовных производства.