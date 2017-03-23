В.Гройсман прибув у район НС на складі з боєприпасами на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прибув до міста Балаклія Харківської області, де сталися вибухи боєприпасів. Про у своєму Twitter повідомив прес-секретар Прем'єр-міністра Дмитро Столярчук, передає УНН.
"Прем'єр-міністр прибув до Харківської області і прямує в м.Балаклія, де на території військового складу сталися вибухи боєприпасів", - написав Д.Столярчук.
Також він повідомив, по дорозі до Харківської області Прем'єр провів оперативну нараду щодо ситуації, що склалася.
"Володимир Гройсман прибув м. Балаклія. Прямує до місця засідання оперативного штабу", - додав Д.Столярчук.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.