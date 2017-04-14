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В.Гройсман пообещал ответственность за некачественный ремонт дорог

В.Гройсман пообещал ответственность за некачественный ремонт дорог

Киев  •  УНН

 • 13569 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал привлечь к ответственности всех, кто некачественно ремонтирует дороги и нарушает технологии строительства. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

"Мы накажем негодяев, нарушивших технологический процесс, более того - мы заставим их исправить все недостатки и, конечно, внесем их в черный список", - отметил глава правительства.

По словам В.Гройсмана, факты неэффективного и коррупционного использования бюджетных средств на ремонт дорог передаются в правоохранительные органы для проведения дальнейшего расследования.

При этом премьер признал, что 95% украинских дорог разрушены и требуют проведения реконструкции или капитального ремонта.

Напомним, несмотря на заявления В.Гройсмана о необходимости капитального ремонта, областные Службы автомобильных дорог продолжают заказывать услуги на текущий средний ремонт.

В частности, по данным ресурса "Prozorro", Служба автомобильных дорог Харьковской области проводит тендер на средний ремонт 81 км стоимостью почти 850 млн грн. То есть, текущий, а не капитальный ремонт обойдется украинцам в 10,5 млн грн за 1 км.

Украинские Национальные Новости

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