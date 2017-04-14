В.Гройсман пообіцяв відповідальність за неякісний ремонт доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв притягнути до відповідальності всіх, хто неякісно ремонтує дороги та порушувати технології будівництва. Про це він сказав під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми покараємо негідників, які порушили технологічний процес, більше того, — ми змусимо їх виправити всі недоліки і, звичайно, внесемо їх у чорний список”, — зауважив очільник уряду.
За словами В.Гройсмана, факти неефективного та корупційного використання бюджетних коштів на ремонт доріг передаються в правоохоронні органи для проведення подальшого розслідування.
При цьому Прем’єр визнав, що 95% українських доріг зруйновані і потребують проведення реконструкції або капітального ремонту.
Нагадаємо, попри заяви В.Гройсмана про необхідність капітального ремонту, обласні Служби автомобільних доріг продовжують замовляти послуги на поточний середній ремонт.
Зокрема, за даними ресурсу “Prozorro”, Служба автомобільних доріг Харківської області проводить тендер на середній ремонт 81 км вартістю майже 850 млн грн. Тобто, поточний, а не капітальний ремонт обійдеться українцям в 10,5 млн грн за 1 км.