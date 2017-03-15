В.Гройсман поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку единства украинского православия

Глава Правительства высоко оценил ведущую роль Вселенского Патриархата и лично Варфоломея I в поддержке единства украинского православия.

"Мы придаем огромное значение нашему сотрудничеству. Украинцы стремятся к единой церкви и ваша роль чрезвычайно важна, - подчеркнул он. - Мы полны глубокого уважения к Вашему Святейшеству за вашу поддержку единства украинского православия".

В свою очередь Вселенский Патриарх поблагодарил "украинцев за их глубокую веру и верность церкви". "Мы молимся за то, чтобы украинский народ объединился в одной церкви, - отметил Варфоломей I. - Материнская церковь Константинополя поможет вам получить такую ​​объединенную церковь".

Глава Правительства поблагодарил Вселенского Патриарха за внимание и усилия в урегулировании текущей ситуации в Украине и поддержку украинского народа в условиях российской агрессии.

"Хочу поблагодарил за мудрость, благословение и любовь к Украине, что заботитесь об Украине и молитвами поддерживаете нас в такое сложное время. Как вы и сказали, мы видим оптимистическое будущее, которое мы видим в единой демократической стране", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Он отметил значение Вселенского Патриархата в проведении Всеправославного Собора на острове Крит в июне 2016 года, который стал выдающимся событием для Всемирного Православия.

Отдельно Премьер-министр Украины поблагодарил за решение и благословение Вселенского Патриарха о проведении богослужений в церкви Святого Николая для украинской православной общины Стамбула.

Глава украинского правительства также посетил Церковь Святого Георгия.

Как сообщал УНН, В.Гройсман поручил изучить возможности создания технопарка в Украине.