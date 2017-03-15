В.Гройсман подякував Вселенському Патріарху за підтримку єдності українського православ'я
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Стамбулі зустрівся зі Архієпископом Константинополя – Нового Риму та Вселенським Патріархом Варфоломієм І, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
Глава Уряду високо оцінив провідну роль Вселенського Патріархату та особисто Варфоломія І щодо підтримки єдності українського православ’я.
“Ми надаємо величезне значення нашій співпраці. Українці прагнуть до єдиної церкви і ваша роль є надзвичайно важливою, — підкреслив він. — Ми сповнені глибокої поваги до Вашої Всесвятості за вашу підтримку єдності українського православ’я”.
У свою чергу Вселенський Патріарх подякував “українцям за їхню глибоку віру і вірність до церкви”. “Ми молимося за те, щоб український народ об’єднався в одній церкві, — зазначив Варфоломій І. — Материнська церква Константинополя допоможе вам отримати таку об’єднану церкву”.
Глава Уряду подякував Вселенському Патріарху за увагу та зусилля у врегулюванні поточної ситуації в Україні та підтримки українського народу в умовах російської агресії.
“Хочу подякував за мудрість, благословення і любов до України, що дбаєте за Україну і молитвами підтримуєте нас у такий складний час. Як ви і сказали, ми бачимо оптимістичне майбутнє, яке ми вбачаємо у єдиній демократичній країні”, — наголосив Володимир Гройсман.
Він зауважив значення Вселенського Патріархату у проведенні Всеправославного Собору на острові Крит в червні 2016 року, що став видатною подією для Світового Православ’я.
Окремо Прем’єр-міністр України подякував за рішення та благословення Вселенського Патріарха щодо проведення богослужінь у церкві Святого Миколая для української православної громади Стамбула.
Глава українського Уряду також відвідав Церкву Святого Георгія.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман доручив вивчити можливості створення технопарку в Україні.