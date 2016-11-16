В.Гройсман не исключил повышения соцстандартов в 2017 году более чем на 10%

"Если мы сегодня планируем повысить социальные стандарты на 10% в следующем году, то не исключаю того, что мы по выполнению бюджета будем пересматривать эти позиции. Потому что нам важно реинвестировать средства в качество жизни украинских граждан", - подчеркнул он.