В.Гройсман не исключил повышения соцстандартов в 2017 году более чем на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил, что в следующем году, по результатам выполнения бюджета, будет пересматривать позиции относительно увеличения социальных стандартов. Об этом он сказал на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Если мы сегодня планируем повысить социальные стандарты на 10% в следующем году, то не исключаю того, что мы по выполнению бюджета будем пересматривать эти позиции. Потому что нам важно реинвестировать средства в качество жизни украинских граждан", - подчеркнул он.