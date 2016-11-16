В.Гройсман не виключив підвищення соцстандартів у 2017 році більше ніж на 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив, що наступного року, за результатами виконання бюджету, буде переглядати позиції щодо збільшення соціальних стандартів. Про це він сказав на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Якщо ми сьогодні плануємо підвищити соціальні стандарти на 10% у наступному році, то не виключаю того, що ми по виконанню бюджету будемо переглядати ці позиції. Тому що нам важливо реінвестувати кошти у якість життя українських громадян”, — наголосив він.