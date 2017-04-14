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В.Гройсман не исключает в 2017 году увеличение финансирования доступных лекарств

В.Гройсман не исключает в 2017 году увеличение финансирования доступных лекарств

Киев  •  УНН

 • 10962 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключает, что в текущем году будет увеличено финансирование программы обеспечения населения доступными лекарствами. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент УНН.

Он напомнил, что проект бюджета предусматривает выделение на эти цели около 500 млн грн.

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На реплику о том, что программа не работает Премьер отметил, что "не везде еще есть доступность, потому что не вся сеть аптечная еще задействована, еще не было первого этапа расчета ... не все люди еще это знают".

"Но мы запустили реальную программу обеспечения доступными лекарствами. Во-первых, правильную, а во-вторых - она ​​будет уже постоянной", - сказал чиновник.

В.Гройсман отметил, что не исключает, что в текущем году обратится в парламент касательно увеличения финансирования программы бесплатных лекарств.

"И будем ежегодно обеспечивать бесплатные лекарства для украинских граждан", - сказал глава правительства.

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