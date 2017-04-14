В.Гройсман не исключает в 2017 году увеличение финансирования доступных лекарств

Он напомнил, что проект бюджета предусматривает выделение на эти цели около 500 млн грн.

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На реплику о том, что программа не работает Премьер отметил, что "не везде еще есть доступность, потому что не вся сеть аптечная еще задействована, еще не было первого этапа расчета ... не все люди еще это знают".

"Но мы запустили реальную программу обеспечения доступными лекарствами. Во-первых, правильную, а во-вторых - она ​​будет уже постоянной", - сказал чиновник.

В.Гройсман отметил, что не исключает, что в текущем году обратится в парламент касательно увеличения финансирования программы бесплатных лекарств.

"И будем ежегодно обеспечивать бесплатные лекарства для украинских граждан", - сказал глава правительства.