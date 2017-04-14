В.Гройсман не виключає у 2017 році збільшеня фінансування доступних ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не виключає, що у поточному році буде збільшено фінансування програми забезпечення населення доступними ліками. Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
Він нагадав, що проект бюджету передбачає виділення на ці цілі близько 500 мільйонів гривень.
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На репліку стосовно того, що програма не працює Прем’єр зазначив, що “не всюди ще є доступність, бо не вся мережа аптечна ще задіяна, ще не було першого етапу розрахунку... не всі люди ще це знають”.
“Але ми запустили реальну програму забезпечення доступними ліками. По-перше, правильну, а по-друге — вона буде вже постійною”, — сказав урядовець.
В.Гройсман зауважив, що не виключає, що у поточному році звернеться до парламенту стосовно збільшення фінансування програми безкоштовних ліків.
“І будемо кожного року забезпечувати безкоштовні ліки для українських громадян”, — сказав очільник уряду.