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15 марта, 19:03 • 111009 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154638 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130296 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123372 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108644 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103458 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100083 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Гройсман назвал приоритетом смену системы здравоохранения в Украине

В.Гройсман назвал приоритетом смену системы здравоохранения в Украине

Киев • УНН

 • 7531 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. На сегодняшний день система здравоохранения в Украине находится в ужасном состоянии, ее изменение является приоритетной для правительства. Про этом Премьер-министр Владимир Гройсман заявил во время межведомственного форума по реформе медицины, передает корреспондент УНН.

"Думаю, что не открою секрет, если скажу, что состояние современного здравоохранения находится в ужасном состоянии. На 5-7 лет украинцы меньше живут, чем наши европейские соседи. Для правительства и для меня лично смена ситемы здравоохранения является приоритетной. Нам нужно сделать все, чтобы найти ту систему, чтобы решить актуальные проблемы украинских граждан", - сказал В.Гройсман.

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