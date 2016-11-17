В.Гройсман назвал приоритетом смену системы здравоохранения в Украине

"Думаю, что не открою секрет, если скажу, что состояние современного здравоохранения находится в ужасном состоянии. На 5-7 лет украинцы меньше живут, чем наши европейские соседи. Для правительства и для меня лично смена ситемы здравоохранения является приоритетной. Нам нужно сделать все, чтобы найти ту систему, чтобы решить актуальные проблемы украинских граждан", - сказал В.Гройсман.