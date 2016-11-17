В.Гройсман назвав пріоритетом зміну ситеми охорони здоров'я в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На сьогодні система охорони здоров'я в Україні перебуває у жахливому стані, її зміна є пріоритетною для уряду. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час міжвідомчого форуму щодо реформи медицини, передає кореспондент УНН.
"Думаю, що не відкрию секрет, якщо скажу, що стан сучасної охорони здоров'я перебуває в жахливому стані. На 5-7 років українці менше живуть, ніж наші європейські сусіди. Для уряду і для мене особисто зміна ситеми охорони здоров'я є пріоритетною. Нам потрібно зробити все, щоб знайти ту систему, щоб вирішити актуальні проблеми українських громадян",- сказав В.Гройсман.