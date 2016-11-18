В.Гройсман: дефицит Пенсионного фонда составляет 156 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 156 млрд гривен. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свободе", передает УНН.
"Дефицит Пенсионного фонда - 156 миллиардов гривен. Это очень серьезная цифра на следующий год", - подчеркнул Премьер-министр.
Напомним, ранее вице-премьер П.Розенко отметил, что инициатива правительства по увеличению минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн позволит привлечь дополнительный ресурс в бюджет Пенсионного фонда Украины.