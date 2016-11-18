В.Гройсман: дефіцит Пенсійного фонду становить 156 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що дефіцит Пенсійного фонду України становить 156 мільярдів гривень. Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свободі”, передає УНН.
"Дефіцит Пенсійного фонду – 156 мільярдів гривень. Це дуже серйозна цифра на наступний рік", - наголосив Прем’єр-міністр.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр П.Розенко зауважив, що ініціатива уряду щодо збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн дозволить залучити додатковий ресурс до бюджету Пенсійного фонду України.