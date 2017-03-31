В.Гройсман: очереди в детсадах исчезнут за три года
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. За счет децентрализации через три года в детских садах не будет очередей. Об этом на сегодняшней встрече "Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи" сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"У нас сегодня более 75 тыс. (детей в очередях - ред.) в детские сады. Но фактом остается то, что в 2016 году за счет децентрализации, объединения возможностей мы смогли открыть больше, было открыто более 26 тыс. в стране мест в детских садах", - сказал В.Гройсман.
По его словам, с такой динамикой "за три года в Украине не будет очередей в детские сады, а это значит, что наши дети смогут получить доступ к качественному дошкольному образованию".
Напомним, министр Л.Гриневич надеется через три года преодолеть очереди в детсадах.