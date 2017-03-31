В.Гройсман: черги у дитсадках зникнуть за три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. За рахунок децентралізації через три роки у дитячих садках не буде черг. Про це на сьогоднішній зустрічі "Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання" повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Ми маємо на сьогодні більше 75 тис. (дітей у чергах - ред.) у дитячі садочки. Але фактом залишається те, що у 2016 році за рахунок децентралізації, об’єднання можливостей ми змогли відкрити більше, було відкрито більше 26 тисяч в країні місць в дитячих садочках", - сказав В.Гройсман.
З його слів, з такою динамікою "за три роки в Україні не буде черг у дитячі садочки, а це означає, що наші дітки зможуть отримати доступ до якісної дошкільної освіти".
Нагадаємо, міністр Л.Гриневич сподівається через три роки подолати черги в дитсадки.