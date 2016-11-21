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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
17:52 • 13358 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Грицак: СБУ работает в усиленном режиме

Киев • УНН

 • 6901 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В период проведения массовых акций протеста и в день третьей годовщины Революции Достоинства Служба безопасности Украины работает в усиленном режиме. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил журналистам в понедельник, передает УНН.

В.Грицак: СБУ работает в усиленном режиме

"Служба работает в усиленном режиме. Многие сотрудники в эти ночи ночевали на работе и будут ночевать сегодня, чтобы обеспечить порядок и безопасность на улицах наших городов и сел", - заявил В.Грицак.

Украинские Национальные Новости

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