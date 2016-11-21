В.Грицак: СБУ работает в усиленном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В период проведения массовых акций протеста и в день третьей годовщины Революции Достоинства Служба безопасности Украины работает в усиленном режиме. Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил журналистам в понедельник, передает УНН.
"Служба работает в усиленном режиме. Многие сотрудники в эти ночи ночевали на работе и будут ночевать сегодня, чтобы обеспечить порядок и безопасность на улицах наших городов и сел", - заявил В.Грицак.