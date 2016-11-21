В.Грицак: СБУ працює в посиленому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У період проведення масових акцій протесту та в день третьої річниці Революції Гідності Служба безпеки України працює в посиленому режимі. Про це голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив журналістам у понеділок, передає УНН.
“Служба працює в посиленому режимі. Багато співробітників у ці ночі ночували на роботі і будуть ночувати сьогодні, щоб забезпечити порядок і безпеку на вулицях наших міст і сіл”, — заявив В.Грицак.