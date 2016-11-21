В.Грицак: СБУ не дает деструктивным силам расшатывать ситуацию в Украине

"В любом государстве существуют проблемы и недостатки в организации власти, и мирные граждане имеют право на мирные протесты. В частности, сегодня мы не даем деструктивным силам расшатывать ситуацию, работаем в тесном взаимодействии с патриотическими организациями ", - сказал глава СБУ.

Также В.Грицак сообщил, что после встречи с активистами пришел к выводу, что они не настроены на резкую дестабилизацию в стране.

"Я вчера провел массу встреч с активистами из разных политических сил и не по слышал ни от кого из них каких-то деструктивных вещей. Люди готовы критиковать украинскую власть за какие-то конкретные вещи, но все они едины в том, что сейчас нельзя делать резкую дестабилизацию, нельзя жечь шины ", - добавил В.Грицак.