В.Грицак: СБУ не дає деструктивним силам розхитувати ситуацію в Україні

“У будь-якій державі існують проблеми та недоліки в організації роботи влади, і мирні громадяни мають право на мирні протести. Зокрема сьогодні ми не даємо деструктивним силам розхитувати ситуацію, працюємо в тісній взаємодії з патріотичними організаціями”, - сказав голова СБУ.

Також В.Грицак повідомив, що після зустрічі з активістами прийшов до висновку, що вони не налаштовані на різку дестабілізацію в країні.

“Я вчора провів масу зустрічей з активістами з різних політичних сил і не по чув ні від кого з них якихось деструктивних речей. Люди готові критикувати українську владу за якісь конкретні речі, але всі вони єдині в тому, що зараз не можна робити різку дестабілізацію, не можна палити шини”, - додав В.Грицак.