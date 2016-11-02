В.Грыцак: 494 украинца считаются пропавшими без вести в зоне АТО

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Глава Службы безопасности Украины Василий Грыцак сообщил, что 494 украинца считаются пропавшими без вести в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом он сообщил журналистам в Краматорске, передает УНН.