В.Грицак: 494 українці вважаються зниклими безвісти в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що 494 українців вважаються зниклими безвісти у зоні проведення антитерористичної операції. Про це він повідомив журналістам в Краматорську, передає УНН.
“494 українці продовжують вважатися зниклими безвісти”, — зазначив В.Грицак.
Як повідомляв УНН, Голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що в заручниках у бойовиків "ЛНР" і "ДНР" наразі перебуває 109 українців.